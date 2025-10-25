Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Yol Çöktürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece boyu süren sağanak yağış, Vatan Caddesi'nde 3 metre derinliğinde bir çukur oluşturdu. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle Vatan Caddesi'nde çöken yol havadan görüntülendi.

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle saat 05.30 sıralarında yol çöktü. Cadde üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde bir çukur oluştu. Oluşan çukurun derinliği gün ağarınca ortaya çıktı.

Polis önlem aldı

Polis ekipleri başka bir kazaya neden olmaması için çökmenin meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, gün ağarmasıyla bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
