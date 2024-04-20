İstanbul'da sağanak yağış sonrası Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonunu su bastı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası Ataköy-Olimpiyat Metro (M9) hattının Yenibosna istasyonunu su bastı.

İstanbul'da sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan şiddetli yağışın ardından Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonunu su bastı. Yürüyen merdivenin duvarları ve istasyon tavanından akan sular birikinti oluşturdu. Su basan alanlar ise görevliler tarafından kullanıma kapatıldı. - İSTANBUL