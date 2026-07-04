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Zincirlikuyu'da sağanak nedeniyle alt geçit göle döndü, araçlar yolda kaldı

Zincirlikuyu'da sağanak nedeniyle alt geçit göle döndü, araçlar yolda kaldı
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Zincirlikuyu'daki alt geçidin su altında kalmasına neden oldu. İETT otobüsleri ilerleyemezken, ekipler su tahliye çalışmalarına başladı.

İstanbul'da etkili olan sağanak ile Zincirlikuyu'da alt geçidi su bastı. Biriken su nedeniyle alt geçidi kullanamayan İETT otobüsleri yolda ilerleyemedi.

Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak, Zincirlikuyu'da köprü altında su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Su baskını nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, peş peşe bekleyen İETT otobüsleri dikkat çekti.

Zincirlikuyu'daki alt geçide ise ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin suyu boşaltma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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