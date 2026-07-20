Haberler

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüş mesafesi yer yer düştü.

İstanbul'un kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sisin etrafı kapladığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Menajerinin paragöz tavrı sonrası Beşiktaş'tan Salah için flaş karar
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi