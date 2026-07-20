İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
İstanbul'un kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüş mesafesi yer yer düştü.
İstanbul'un kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde sis etkili olurken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul genelinde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sisin etrafı kapladığı anlar yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı