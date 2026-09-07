Bakan Yardımcısı Yelkenci, 'Ailemle Okul Yolu' Programında Çocuklarla Oyun Oynadı

Yeni eğitim-öğretim yılı çerçevesince düzenlenen Uyum Haftası kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Hamiyet Gerçek İlkokulu'nda "Ailemle Okul Yolu" programı gerçekleştirildi. Programa katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de çocukların oyununa eşlik etti.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte minik öğrencilerin okul heyecanını hafifletmek amacıyla düzenlenen Uyum Haftası etkinlikleri kapsamlı programlarla devam ediyor. Bu doğrultuda Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu'nda "Ailemle Okul Yolu" adlı bir program düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul yönetimi ve yetkililerden yeni dönem hazırlıkları hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Yelkenci ve beraberindeki heyet, sınıfları ve etkinlik alanlarını inceledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Yelkenci, çocukların oyunlarına da ortak oldu. Yelkenci, çocuklar ile birlikte "Kutu kutu pense" oyunu oynadı. Uyum Haftası kapsamında okullarıyla buluşan minik öğrenciler ise eğlenceli aktiviteler sayesinde oyunlar oynayarak çok mutlu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı