Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Mevlit Kandili Coşkusu Çamlıca Camii'nde Yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevlit Kandili dolayısıyla İstanbul'daki Çamlıca Camii, vatandaşların yoğun katılımıyla doldu. Camiye gelenler, namaz kılarak dualar etti ve bu özel gecenin anlamını paylaştı.

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Çamlıca Camii'ne gelen vatandaşlar, namaz kılarak dualar etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla İstanbul'da vatandaşlar camileri doldurdu. Yoğun bir katılımla kandilin idrak edildiği yerlerden biri de Çamlıca Camii oldu. Vatandaşlar bu özel gecede kılınan yatsı namazının ardından dualar etti. Mevlit Kandili'ni idrak etmek için camiye gelen Mahmut Fatih Oğuz, "Çok güzel bir gündü, nostaljiye döndüm. Arkadaşlarla daha önce gelmiştim, tekrar gelmek beni çok güzel hissettirdi. Burada olduğum için gerçekten memnunum. Bunun dışında içeride çok güzel bir hava var. İnsana gerçekten Allah ile beraber olduğunu hissettiriyor. Hele bugün çok da güzel bir gün" dedi.

Caminin mimarisi ile kendisini etkilediğini belirten Burak Kahraman ise, "Bugün arkadaşlarımla akşam namazını eda etmeye Büyük Çamlıca Camii'ne geldik. Arkadaşlarımla birlikte akşam namazından sonra da güzel bir şekilde hutbeyi dinledik. Çamlıca Camii manzarası ile içimizi şevk ile dolduruyor. İçerisi de çok geniş ve ferah. Çok güzel duygu ve düşünceler içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Yusuf Kara da, "Bugün çok güzel bir akşam oldu. Arkadaşımın beni aramasıyla buraya geldim. Allah'a şükürler olsun akşam namazını kıldık, şimdi yatsı namazını kılmak için burada bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mevlit Kandili Kültür Sanat Etkinlikler istanbul Çamlıca Kültür Yerel Yaşam

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title