İstanbul'da Kuraklık Barajları Tehdit Ediyor

İstanbul'da son dönemde artan sıcaklık ve yağış azlığı barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara kadar indirdi. Kentin en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nda su seviyesi öylesine düştü ki, yıllar öncesinden kalan eski bir yol ve bazı kalıntılar gün yüzüne çıktı.

İstanbul kuraklıkla savaşıyor. İstanbul'a su sağlayan birçok barajda su seviyesi oldukça kritik seviyeye geldi. Önemli su kaynaklarından birisi olan Sazlıbosna Barajı'nda ise oran oldukça düştü. Su çekilirken, baraj içerisinde kalan eski bir yol gün yüzüne çıktı. Dron ile kaydedilen görüntülerde baraj zemininde oluşan derin çatlaklar, geniş kurumuş alanlar ve geçmişten kalan yol net şekilde görüldü. Çekilen kareler İstanbul'daki kuraklığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı son günlerde yüzde 28'in altına kadar indi. - İSTANBUL