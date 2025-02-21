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İstanbul'da Kar Yağışı Sırasında Yıldız Parkı'nda Renkli Manzaralar

İstanbul'da Kar Yağışı Sırasında Yıldız Parkı'nda Renkli Manzaralar
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Yıldız Parkı'nda beyaz örtüyle kaplanmış ilginç görüntüler oluşturdu. Sincaplar yiyecek aramak için ağaçlardan inerek parktaki karla kaplı alanda dolaştı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Yıldız Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan parkta sincaplar ağaçlardan inerek yiyecek aradı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası mega kentin çeşitli yerlerinde ilginç görüntüler oluşturdu. Etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı da beyaza büründü. Park'ta yiyecek arayan sincaplar ise ağaçlar arasında dolaştı. Öğle saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı sonrası ağaçtan inen sincaplar yerde yemek aradı. Yerden aldıkları yemek ile tekrar ağaca tırmanan sincaplar bir süre yemeğini yedikten sonra ortadan kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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