Karlar altındaki Aydos Kalesi mest etti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve özellikle Sultanbeyli'deki tarihi Aydos Kalesi çevresinde adeta mest eden görüntüler oluşturdu.

Sultabeyli'de yoğun kar yağışının ardından Aydos Kalesi'nin çevresi ve Aydos Ormanı beyaz bir örtüyle kaplanırken, özellikle kalenin surları altında oluşan kar manzarası ziyaretçilerin ilgisini çekti. Karla kaplanan tarihi yapı ve çevresi, havadan dronla da görüntülendi. Karla birlikte ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini ve kış atmosferini bir araya getirerek izleyenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL