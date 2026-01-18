Haberler

Karlar altındaki Aydos Kalesi mest etti

Sultanbeyli'de etkili olan kar yağışı, Aydos Kalesi çevresinde göz alıcı manzaralar oluşturdu. Tarihi kalenin karla kaplanması, ziyaretçileri mest etti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve özellikle Sultanbeyli'deki tarihi Aydos Kalesi çevresinde adeta mest eden görüntüler oluşturdu.

Sultabeyli'de yoğun kar yağışının ardından Aydos Kalesi'nin çevresi ve Aydos Ormanı beyaz bir örtüyle kaplanırken, özellikle kalenin surları altında oluşan kar manzarası ziyaretçilerin ilgisini çekti. Karla kaplanan tarihi yapı ve çevresi, havadan dronla da görüntülendi. Karla birlikte ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini ve kış atmosferini bir araya getirerek izleyenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
