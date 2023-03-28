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İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu

Yerel Haberler

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen şiddetli yağmur gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Megakentin birçok noktasında aynı anda etkili olan yağış Taksim Meydanı'ndan görüntülendi. Yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

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