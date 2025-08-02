İstanbul'da Beklenen Yağmur Etkili Oldu

İstanbul'da Beklenen Yağmur Etkili Oldu
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından İstanbul'da etkili olan yağmur, vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda şemsiyesi olanlar tedbir alırken, diğerleri binaların altına sığındı. Meteoroloji sıcaklıkların normal seviyelere döneceğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da yağmur etkili oldu. Özellikle Taksim Meydanı ve çevresinde vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle tedbir alırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise binaların ve işletmelerin altına sığındı.

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı megakentte beklenen yağmur etkisini gösterdi. Taksim Meydanı ve çevresinde aralıklarla etkili olan yağmur, vatandaşlara şemsiye açtırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise çareyi binaların ve işletmelerin altına sığınmakta buldu. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da yeni haftadan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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