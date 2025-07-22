İstanbul'da Aşırı Sıcaklar, Esnaf Su Dökerken Sokak Hayvanları Havuzda Serinliyor

İstanbul'da Aşırı Sıcaklar, Esnaf Su Dökerken Sokak Hayvanları Havuzda Serinliyor
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İstanbul'da sıcak hava dalgası, vatandaşlar ve sokak hayvanları için zor anlar yaşatırken, esnaf Taksim Meydanı'nda birbirlerine su dökerek serinlemeye çalıştı. Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçerken, sokak hayvanları süs havuzlarında serinleme çabası içine girdi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla hem vatandaş hem sokak hayvanları zor anlar yaşarken, Taksim Meydanı'nda esnaf birbirlerinin kafalarına su dökerek serinlemeye çalıştı.

Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle, vatandaşlardan bazılarının şemsiyelerle gezdiği görülürken, bazılarının ise gölge alanlara uzanarak serinlediği görüldü. Taksim'de esnafın birbirlerinin kafasına su dökerek serinlemeye çalışması da dikkat çekti. Öte yandan sokak hayvanları, süs havuzuna girerek serinledi.

"Dışarıda hissedilen sıcaklık 35-40 derece, buraya geldiğinizde 80-100'ü buluyor"

Taksim Meydanı'nda dönercilik yapan esnaf Hayri Taş, hissedilen sıcaklığın çalışırken daha da yükseldiğine dikkat çekerek, "Dışarıda hissedilen sıcaklık 35-40 derece buraya geldiğinizde neredeyse 80-100'ü buluyor. Kavurucu bir sıcaklık var. Biz de ister istemez birbirimizle yardımlaşarak, birbirimize su dökerek bu sıcaklığın hararetini söndürmeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok yani elimizden bu geliyor ama sonuçta bunu yapan yine biziz. Küresel ısınmayı göz önünde bulundurursak bundan daha çok sıcakların olacağından hiçbir şüphemiz yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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