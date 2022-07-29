İstanbul Büyükşehir ve Babadağ Belediyesi Arasında Destek Protokolü İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Babadağ Belediyesi arasında elektrikli araç ve parke taşı konusunda destek protokolü imzalandı.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün makamında ziyaret etti. Görüşmede, İBB ve Babadağ Belediyesi arasında elektrikli araç ve parke taşı konusunda destek protokolü imzalandı. Görüşmede, belediyeler arasında yapılabilecek ortak projeler konuşuldu. Ziyarette Başkan Atlı'ya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi de katıldı.

Ziyaretli ilgili konuşan Atlı, şunları söyledi:

"Genel Başkan Yardımcımız ve Denizli Milletvekilimiz Sayın Gülizar Biçer Karaca, Serinhisar Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Gemi ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek hoş sohbetine dahil olduk. 'Babadağ' isminden epeyce bahsederek, birlikte yapacak olduğumuz ortak projeler hakkında istişarede bulunduk. Ekrem başkanımız ile Babadağ ile birlikte yapacağız çalışmalar üstüne sohbet ederek fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği çalışmalarımızı değerlendirmek ve karşılıklı olarak çalışmalarımız aktarmak örnek olması açısından bizler için çok önemli. Ülkemizin her vatandaşını sosyal belediyecilik anlayışı ile tanıştırana kadar mücadele etmeye ve vatandaşlarımız için her geçen gün daha çok çalışmaya devam ediyoruz. Nazik misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, Babadağlı tüm hemşehrilerime Ekrem Başkanımızın selamını iletiyorum."