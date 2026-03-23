İsrail ordusu: 'Tahran'a geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldı'

İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan son açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Saldırıların rejime ait hangi hedeflere yapıldığına ilişkin detay paylaşılmadı. İsrail saldırılarının ardından Tahran semalarından dumanların yükseldiği görüldü. Saldırılarda yerleşim yerlerinin de hasar gördüğü iddia edildi.

İran basını: "Çok şiddetli patlamalar meydana geldi"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakınlığı ile bilinen Fars Haber Ajansı İsrail'in son saldırılarını doğrulayarak, birçok bölgede çok şiddetli patlamaların meydana geldiğini aktardı. Saldırıların yol açtığı zarar ve olası can kayıplarına ilişkin bilgilerin önümüzdeki saatlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Tahran'da patlamalar meydana gelmişti

Tahran günün erken saatlerinde bir kez daha bombardımanlara hedef olmuş, birçok bölgede şiddetli patlamalar meydana gelmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı