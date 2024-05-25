İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Deir el-Balah'a sığınan Filistinliler, barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamakta güçlük çekiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine yönelik saldırılarından kaçarak Deir el-Balah kentine gelen Filistinliler, güvenlik arayışıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Yerinden edilenler İsrail'in yoğun bombardımanında altyapının işlevsiz kalması sonucu kanalizasyon sularıyla dolan sokaklar, hayat pahalılığı, çoğu fırının kapanması ve içme suyu eksikliği nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorlanıyor. Deir al-Balah şehrine göç edenlerden Muhammed Eşref, "Dünya ülkelerini Gazze Şeridi'nin sorunlarına çözüm bulmaya çağırıyoruz. Bugün 20 şekel (5,47 dolar) verip ekmek aldım. Bu çok pahalı, bunun nedeni de sınır kapılarının kapatılması ve yakıt girişinin engellenmesidir. Burada insanlar ölüyor. İnsanların temel malzemeleri alacak paraları yok. Tüm dünyaya seslenerek savaşı durdurun diyoruz" şeklinde konuştu.

"Atıkların yanında, kanalizasyon arasında yaşıyoruz ve içme suyu bulamıyoruz"

Yerinden edilenler ayrıca nüfusun yoğunlaştığı Deir al-Balah'ta kalacak yer ya da çadır kuracak uygun arazi kalmaması nedeniyle çadırlarını deniz kıyısında, kanalizasyon alanlarının yakınında kurmak zorunda kalıyor. Amin Daher, "(İsrail'in) Nahal Oz bölgesinin yakınında yaşadığım için 7 Ekim'de evimi terk etmek zorunda kaldım. Bu, 6. kez yerinden edilişim. Bizim suçumuz ne ki bu acıyı çekiyoruz ve daha ne kadar beklemeye devam edeceğiz? Sekiz aydır yaşadığımız acılar devam ediyor. Atıkların yanında, kanalizasyon arasında yaşıyoruz ve içme suyu bulamıyoruz. Çocuklar hastalandı, biz de hasta olduk" diye konuştu. Daher, yıkılan evine dönüp orada çadır kurabilmek için tüm dünyaya saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) son verilerine göre İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'tan yaklaşık 815 bin kişi ayrılmak zorunda kaldı. - GAZZE ŞERİDİ