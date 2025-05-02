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İsrail'e Yemen'den Füze Saldırısı: Hava Savunma Sistemi Engelledi

İsrail'e Yemen'den Füze Saldırısı: Hava Savunma Sistemi Engelledi
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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Füze nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenler çaldı, ancak hasar oluşmadı.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Ülkenin 3'üncü büyük şehri olan Hayfa dahil birçok bölgede paniğe neden olan füzenin, İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı. Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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