Isparta'daki Siyasi Partilerden CHP Kurultay Kararına Tepki

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) –

Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu ve İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin yargı kararına eleştiride bulundular.

Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kararın yargının siyasetin gölgesinde kaldığını gösterdiğini ifade etti. Kurucu, şunları söyledi:

"Verilen bu kararla Yüksek Seçim Kurulu, sandık, dolayısıyla demokrasimiz yok sayılmıştır. Bu kararın ülkemizin ekonomisine, ülkemizin uluslararası itibarına, hukuk sistemine ciddi anlamda ağır sonuçları olacaktır. O yüzden biz Anahtar Parti olarak Türk milletinin iradesinin, devletin kurumsal yapısının ve hukuk sisteminin yanında olduğumuzu belirterek söz konusu kararı doğru bulmadığımızı yüce Türk milletine saygıyla arz ederiz."

İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın ise yazılı açıklamasında Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve milli iradeye yönelik müdahaleleri kabul etmediklerini belirtti.

Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimiz, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, milli iradeye ve hukuk devleti ilkesine yönelik müdahaleleri asla kabul etmemiş ve bundan sonra da etmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasimize zarar verecek her türlü girişimi, kimden ve nereden gelirse gelsin reddediyoruz."

Milletimizin feraseti, sağduyusu ve milli egemenlik ruhu, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasimize sahip çıkacak en büyük güçtür. Partimiz; demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığını kararlılıkla sürdürmekte, adaletin, hukukun ve millet iradesinin yanında saf tutmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA