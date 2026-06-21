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Isparta'daki kazada hayatını kaybeden Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk son yolculuklarına uğurlandı

Isparta'daki kazada hayatını kaybeden Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk son yolculuklarına uğurlandı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazada vefat eden Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk, Konya'da toprağa verildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada vefat eden Meryem Dinç ve Gülperi Ertürk, Konya'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü sınırları içerisinde Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan yola çıkan Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Meryem Dinç (70) ve Gülperi Ertürk'ün (77) cenazeleri, otopsi işlemleri sonrası Konya'ya getirildi. Dinç için ikindi namazını müteakip Araplar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Dinç'in cenazesi, namazın ardından Araplar Mezarlığı'nda defnedildi. Ertürk için ise ikindi namazını müteakip Aliyenler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Ertürk'ün cenazesi, namazın ardından Aliyenler Mezarlığı'na defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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