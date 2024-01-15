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İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması Sonuçlandı

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İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması sonuçlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödül alan öğrenciler belirlendi. Ödül töreni ise daha sonra yapılacak.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne (İGC) 14 yıl başkan olarak hizmet veren, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İsmail Sivri'nin adını yaşatmak amacıyla İGC tarafından düzenlenen İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması sonuçlandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada yazdıkları öykülerle ödül almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Ön değerlendirmesini İGC Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz ve Şirin Yörük'ün yaptığı yarışmada Seçici Kurul; İGC Başkanı Dilek Gappi, yazarlar Hidayet Karakuş, Mavisel Yener, Yunus Bekir Yurdakul, Hüseyin Yurttaş, Hacer Kılcıoğlu, Defne Ongun ve Gülşah Elikbank'dan oluştu. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye girenler şöyle:

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı birinci kategoride İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu öğrencisi Mercan Yakut "Kağıttan Çocuk Ömer ve Onun Gerçek Arkadaşı" adlı öyküsüyle birinci, Şehit Mehmet Oruç İ. H. O Elif Sare Bayram "Mivlamayı Bilmeyen Kedi" adlı öyküsüyle ikinci, Fevzipaşa Ortaokulu'ndan Dilşah Şimşek "Hangisi Gerçek" adlı öyküsüyle üçüncü oldu.

Lise öğrencilerinin katıldığı ikinci kategoride de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencisi Gülce Naz Kınacı "Tütün Tarlası" adlı öyküsüyle birinci, İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencisi Efe Yusuf Köler "Soğuk Sevgi" adlı öyküsüyle ikinci, Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Yasmin Erdem "Beyoğlu Kahvehanesi" adlı öyküsüyle üçüncü oldu.

İsmail Sivri 11. Çocuk Öyküleri Yarışması'nda ödül olarak birincilere diz üstü bilgisayar, ikinci ve üçüncülere tablet bilgisayar verilecek. Ödül töreni, daha sonra duyurulacak bir tarihte İGC Uluslararası Basın Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

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