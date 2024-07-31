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İsmail Haniye için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı

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Mersin'de, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından Ulu Camii'de düzenlenen namaza çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından protesto gösterisi yapıldı.

Mersin'de, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından Ulu Camii'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazda Haniye için dualar edildi. Namazın ardından cami avlusunda toplanan kalabalık, tekbir getirip, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak protesto gösterisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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