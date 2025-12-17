İskenderun kent merkezi rezerv alanlarla yeniden inşa edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde rezerv alan olarak ilan edilen bölgelerde TOKİ tarafından inşaat çalışmaları hızlar sürüyor.

Depremin yaralarının sarıldığı İskenderun ilçesinin kent merkezinde yıkılan alanlar rezerv alan inşa edilmişti. Bölgenin yeniden ihya ve inşası amacıyla çalışmalara başlanmış ve TOKİ tarafından temeller atılmıştı. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, TOKİ tarafından yapımı devam eden; Çay Mahallesi 19. Bölge konut ve dükkan inşaatları, İsmet İnönü Mahallesi 4. Bölge konut ve dükkan inşaatları, Numune Mahallesi 14. Bölge konut ve dükkan inşaatları rezerv alanlarında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - HATAY