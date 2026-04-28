İskenderun'da internet kafe ve oyun alanlarına denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından korunmasına yönelik internet kafe ve oyun salonlarına denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında 27 Nisan tarihinde ilçe genelinde yapılan uygulamalarda 43 şahsın sorgulama ve kontrolü yapılırken, 8 internet kafe ile oyun salonu denetlendi. İşletmelere gerekli uyarı, tebliğ ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı