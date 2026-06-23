Haberler

Apartman dairesinde yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evde hasar oluşurken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı