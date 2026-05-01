Haberler

İşçi Bayramı'nın öteki yüzü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Mayıs İşçi Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın'da tarım çalışanları bayramlarını meydanlarda değil ekmek parası için tarlada kutladı. Aydın'da uzun süren kış mevsiminin ardından tarlaya inen ve adeta zamanla yarışan emekçiler, günlerini tatil yaparak ve alanda değiş tarlada çalışarak geçirdi.

İşçi bayramının kendilerine göre bir anlam ifade etmediğini ve tatil yapanların gününün bayram olduğunu belirten tarım çalışanları "Bizim bayramımız hasat sezonunda emeğimizin karşılığını alırsak oluyor. Bize göre bayram gerçek çalışanların değil" diye konuştular.

Tarlaların ekim ve dikim sezonu olması nedeniyle adeta zamanla yarıştıklarını belirten Aydınlı çiftçilerden Çine Kahramanköy sakinlerinden 66 yaşındaki Ercan Kemer, işçi bayramını sadece takvimlerden ve haberlerden fark ettiklerini belirterek bugünü havanın da müsait olması nedeniyle çalışarak geçirdiklerini söyledi.

Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kutlamalar şehirlerde yapılırken köylerde ve tarım işlerinde çalışan herkes yoğun bir mesai yaptı. Aydın il genelinde geçimini tarım işleri ile sağlayanlar işçiler için 1 Mayı'ın diğer günlerden herhangi bir farkı olmazken tarım çalışanları bayramlarını adeta zamanla yarışarak geçirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

