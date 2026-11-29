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İscehisar Müftülüğü tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları programının 39'uncusu gerçekleştirildi. Programda, H.Z. Adem ve H.Z. Havva'nın kıssası ele alınarak katılımcılara dini ve ahlaki konularda sohbet verildi.

Üç ders boyunca işlenen kıssa kapsamında şeytanın insanın ezeli düşmanı olduğu, kibir, ırkçılık, haset ve kıyaslamanın insan hayatındaki olumsuz etkileri üzerinde duruldu.

Sohbette ayrıca harama yaklaşmaktan dahi sakınmanın önemi, yeme içme alışkanlıklarının insan üzerindeki etkileri ve hatalardan sonra mazeret üretmek yerine tövbe etmenin gerekliliği anlatıldı. Katılımcılara, Hz. Adem ve Hz. Havva'nın hayatından çıkarılabilecek dersler aktarılırken, insanın yaptığı hataların ardından tövbe ederek doğru yola yönelmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı