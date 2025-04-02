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İranlı Turistlerin Bayram Dönüşü: Yüksekova'da Yoğunluk

İranlı Turistlerin Bayram Dönüşü: Yüksekova'da Yoğunluk
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Bayram tatili için Türkiye'ye gelen İranlı turistler, tatil dönüşü Yüksekova'nın Esendere Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Turistler kara yoluyla ülkelerine geçiş yaparken, bölgedeki taksiciler de yolcu taşımacılığı yapıyor.

Bayram tatili için Türkiye'ye gelen İranlılar, ülkelerine dönerken Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İranlı turistler bu bayramda da tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geldi. Bayram tatili biten İranlılar ülkelerine dönmek üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Yüksekova'ya gelerek kara yoluyla Esendere Gümrük Kapısı'na geçti. Esendere Gümrük Kapısı'ndan Sero Kapısı'na geçmek isteyen İranlı turistler yoğunluk oluşturdu.

Yüksekova-Esendere güzergahında yolcu taşımacılığı yapan taksici Dilovan Atalay, "Bayram tatili için İranlılar Türkiye'ye gelmişti. Tatilleri bittiğinden tekrar Yüksekova'ya döndüler. Şu anda yolcuları Esendere'ye götürüp bırakıyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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