İranlı Amirali'nin ezgileri İzmir sokaklarında

İzmir'de yaşayan İranlı Amirali Najjariyeh, Türkçeyi çok iyi konuşsa da onun en önemli iletişim biçimi müzik. 18 yaşındaki bedensel engelli Amirali, piyanosuyla İzmir sokaklarında müzik yapıyor. Ünlü piyanist Fazıl Say'la aynı sahnede piyano çalmayı hayal eden Amirali, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) bir konser vermeyi de istiyor.

Doğuştan bedensel engelli İranlı Amirali Najjariyeh, ailesi ile birlikte 7 sene önce Türkiye'ye göç etti. 5 yaşından bu yana piyano çalan 18 yaşındaki Amirali, Karataş Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi. Okuldan arda kalan zamanlarda tekerlekli sandalyesiyle İzmir sokaklarını arşınlayan Amirali, genelde Konak ve Alsancak bölgelerinde piyanosunu kurup müzik yapıyor. Kendine ait besteleri de olan genç sanatçı, özellikle klasik müzik performansları ile İzmirlilerin beğenisini topluyor. Ünlü piyanist Fazıl Say hayranı olan ve kendisini canlı olarak izleme fırsatı bulamadığını belirten Amirali, hem Fazıl Say ile aynı sahnede yer almak hem de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde bir konser vermek istiyor.

"Müzik bir dünya dili"

3 yıldır sokak sanatçılığı yaptığını söyleyen Amirali Najjariyeh, "Sokakta müzik yapmayı insanlar da seviyor, ben de seviyorum. Piyano konusunda yarışmalara katılıp derece almak isterim ama henüz bir yarışmaya katılamadım. Müzik benim için dilsiz bir şey. Düşündüğüm şeyi bu notalar üzerinde çalabiliyorum. Herhangi bir milletten insana müzik yapabilirsin. Müzik bir dünya dili" dedi.

"Önce hamileyken çaldım, sonra çocuğu ile geldi"

Sokak sanatçılığı yaparken çok güzel anılar yaşadığını ifade eden Amirali, "2,5 sene önce sokakta piyano çalarken hamile bir kadın ve eşi yanıma geldi. Eşi, 'Benim eşim hamile. Haftaya bebek gelecek. Onun için müzik çalar mısın?' dedi. Çaldım ve o çift gitti. 2,5 sene sonra bu kez yanlarında çocukları ile yine karşılaştık ve o günü andık" diyerek sokak sanatçılığında aklında kalan en güzel anısını anlattı. - İZMİR