Trump'ın enerji altyapısını vurma tehdidine İran Devrim Muhafızları'ndan yanıt

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin enerji altyapısına yönelik saldırılarına misilleme yapılacağı uyarısında bulundu. Trump'ın tehditlerine yanıt olarak Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin ihlal edilmesi durumunda ABD'ye ait enerji altyapısının hedef alınacağı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, "İran'ın yakıt ve enerji altyapısının güvenliği düşman tarafından ihlal edilirse, bölgedeki ABD'ye ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma altyapısı hedef alınacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin enerji santrallerini hedef alacakları yönündeki tehdidine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin enerji altyapılarına yönelik saldırılarının benzer bir karşılık bulacağı vurgulanarak, "Daha öncede belirttiğimiz gibi, İran'ın yakıt ve enerji altyapısının güvenliği düşman tarafından ihlal edilirse, bölgedeki ABD'ye ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma altyapısı hedef alınacaktır" denildi.

Trump İran'a 48 saat süre vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran'a Hürmüz Boğazı ile ilgili çok sert bir uyarıda bulunarak "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

