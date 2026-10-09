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İran basınına göre Hürmüz Boğazı'nda tankerler mayına çarptı, patlamalar oldu

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İran merkezli Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda birkaç şiddetli patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamaların boğazın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenmiş mayınlara çarpması sonucu yaşandığı, tanker sayısı ve hasara ilişkin detay verilmediği aktarıldı.

İran basını, Hürmüz Boğazı'nın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenmiş mayınlara çarpması sonucunda birkaç şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, güvenlik endişelerine yol açacak bir gelişme daha yaşandı. İran merkezli Fars Haber Ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı'nda birkaç şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Patlamaların boğazın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenmiş mayınlara çarpması sonucunda yaşandığı aktarıldı. Tankerlerin sayısı, hangi ülkelere ait olduğu ya da olası hasarın boyutuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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