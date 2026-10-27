Irak mahkemesi DEAŞ üyeliğinden yargılanan 6 Fransız'a ömür boyu hapis verdi

Irak mahkemesi DEAŞ üyeliğinden yargılanan 6 Fransız'a ömür boyu hapis verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak'ta mahkeme, DEAŞ üyeliğiyle suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis, 23 yaşındaki bir Fransız vatandaşına ise 15 yıl hapis cezası verdi. Toplam 7 kişi hakkındaki karar terörle mücadele yasası uyarınca alındı; avukat Abbas el-Maliki temyize gideceğini belirtti.
Irak'ta mahkeme, DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası verdi.
Irak makamları, Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu merkezinden geçtiğimiz yıl 47 Fransız vatandaşı DEAŞ üyesini teslim almıştı. Fransız vatandaşlarının yargılanması ise geçtiğimiz ay başlamıştı. Irakta mahkeme, 7 kişi hakkında karar verdi. DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası veren mahkeme, 23 yaşındaki bir Fransız vatandaşını da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmaya başkanlık eden hakim, söz konusu cezaların, DEAŞ'a katılmak ve korku yaymak suçlarından, Irak'ın terörle mücadele yasası uyarınca verildiğini belirtti. Hakim sanıkların genç olması nedeniyle mahkemenin idam cezası yerine müebbet hapis cezasını tercih ettiğini de sözlerine ekledi.
Sanık avukatlarından Abbas el-Maliki, karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunacağını belirtti.