Irak mahkemesi DEAŞ üyeliğinden yargılanan 6 Fransız'a ömür boyu hapis verdi

Irak'ta mahkeme, DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası verdi.

Irak makamları, Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu merkezinden geçtiğimiz yıl 47 Fransız vatandaşı DEAŞ üyesini teslim almıştı. Fransız vatandaşlarının yargılanması ise geçtiğimiz ay başlamıştı. Irakta mahkeme, 7 kişi hakkında karar verdi. DEAŞ üyeliği ile suçlanan 6 Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası veren mahkeme, 23 yaşındaki bir Fransız vatandaşını da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmaya başkanlık eden hakim, söz konusu cezaların, DEAŞ'a katılmak ve korku yaymak suçlarından, Irak'ın terörle mücadele yasası uyarınca verildiğini belirtti. Hakim sanıkların genç olması nedeniyle mahkemenin idam cezası yerine müebbet hapis cezasını tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Sanık avukatlarından Abbas el-Maliki, karara karşı Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı