İnşaat ustası hurda malzemelerden otomobil yaptı - Haberler

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İnşaat ustası hurda malzemelerden otomobil yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnşaat ustası hurda malzemelerden otomobil yaptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de oturan inşaat ustası Mustafa Kalkan, atık haldeki malzemeleri kullanarak " Dereköy" adını verdiği otomobili yaptı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de oturan inşaat ustası Mustafa Kalkan, atık haldeki malzemeleri kullanarak " Dereköy" adını verdiği otomobili yaptı.

60 yaşındaki emekli inşaat ustası Mustafa Kalkan, atık malzeme ve eski motosiklet motoru kullanılarak yürür hale getirdiği 4 vitesli, benzinli, üstü açık aracını 3 ayda tamamladığını söyledi.

Atık malzemeleri en güzel şekilde değerlendiğini belirten Kalkan," Yaşım ilerlediği için dışarıda gezinmek ve araziye gitmek amacıyla küçük bir otomobil yapmayı planladım. Hurdacılardan temin ettiğim çeşitli metal, sac ve demir malzemeler ile eski eski motosiklet motoru kullanarak otomobil imal ettim. Yaklaşık 6 bin liraya mal olan otomobile "Dereköy" adını verdim. İleriki dönemlerde otomobili daha da geliştirmeyi ve üzerini kapatmayı düşünüyorum" dedi.

Mustafa Kalkan'ın imal ettiği otomobile köy içerisinde tur atması köylülerden büyük ilgi gördü. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kalkan Kütahya Yerel Haberler

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