İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler

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İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönülü öğrencilerden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İnönü Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Eskişehir İnönü Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler, Okul Müdürü Mehmet Asar ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti. Üniversite sınavına girecek öğrenciler ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili tavsiyelerde bulunarak üniversite sınavında ve kariyer hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin hedef ve idealleri konusunda tavsiyelerde de bulunan Başkan Bozkurt, "Genç kardeşlerimizin hedeflerine giden yolda destek olmak en büyük gayemiz ve mutluluğumuz. Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Kadir Bozkurt Eskişehir Bozkurt Yerel Haberler

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