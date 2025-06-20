İnkumu'nda Denize Mazot Döken Gemi Tespit Edilemedi

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Bartın'ın İnkumu sahilinde denize mazot dökerek kirliliğe neden olan geminin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki kirliliğin kaynağının tespit edilememesi nedeniyle denizden numune alınıyor ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

İnkumu denizine mazot döken gemi tespit edilemedi

BARTIN - Bartın'ın İnkumu'nda denize mazot döken gemiyi tespit çalışmaları sürüyor..

İnkumu'nda denizdeki insanların tahliyesine sebep olan kirliliğin, gemilerden dökülen mazot olduğu tespit edilirken, kirliliğe sebep olan geminin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bartın Limanı'na yükleme ve boşaltma sırası nedeniyle açıkta çok sayıda geminin bulunduğu, bölgenin yük gemilerinin de yoğun bir şekilde kullandığı güzergah olması kirliliğe neden olan geminin tespit edilemediği öğrenildi. Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, can kurtaran ekipleri yarafından inceleme yapılan denizden numune alındı. Kirliliğe yol açan kimyasalın yoğun koku ve görüntüsünden mazot olduğu tahmin edilirken, başlatkirliliğe sebep olan geminin tespit çalışmaları da sürüyor. Denizin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, İnkumu sahilinde Vali Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Mühittin Gürel ve Çevre İl Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Mehmet Baykal, Batı Karadeniz Sahil Grup Komutanı Yavuz Yb. Yavuz Daylak da bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Yerel
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