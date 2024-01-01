Üye Girişi
Haberler

İnhisar'da Evlilik Yıldönümleri Kutlama Projesi

Güncelleme:
Abone Ol

İnhisar ilçesinde düzenlenen 'Evlilik Yıldönümlerini Kutlama Projesi' kapsamında yaşlı çiftlerin evlilik yıldönümleri kutlandı. Kaymakam Nalbant ve çiftler arasında duygusal anlar yaşandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde "Evlilik Yıldönümlerini Kutlama Projesi" düzenlendi.

İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, kurum amirleri ile birlikte yaşlı çiftlerin evlilik yıldönümlerini kutlamak için kapılarını çaldı. "Evlilik Yıldönümlerini Kutlama" projesi kapsamında 1954 yılında evlenen Hakime ve Ali Özkan çiftinin evlilik yıldönümleri kutlandı. Kaymakam Nalbant ve Özkan çifti sohbet ederek geçmiş zamanları yad etti. Duygulanan Özkan çifti, Kaymakam Nalbant'a teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik İnhisar Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title