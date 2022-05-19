İlkokul öğrencilerinin Survivor yarışması sosyal medyada gündem oldu - Haberler

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İlkokul öğrencilerinin Survivor yarışması sosyal medyada gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İlkokul öğrencilerinin Survivor yarışması sosyal medyada gündem oldu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ilkokul öğrencilerinin gerçeği aratmayan Survivor yarışması izleyenleri gülümsetti.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ilkokul öğrencilerinin gerçeği aratmayan Survivor yarışması izleyenleri gülümsetti.

Uzundere ilçesinde bulunan Şelale İlkokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan ve öğrencileri gerçeği aratmayan bir Survivor yarışması yaptı. Ünlüler ve Gönüllülere karşı 'Dadaşlar' ismi altında yarışan küçük çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu. Küçük yarışmacılara ödül olarak cağ kebabı ikram edilerek, Tortum Şelalesi gezdirildi. Çocukların yarışmadaki heyecanlı anları izleyenleri gülümsetti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Turan, Uzundere, Survivor, Erzurum, Yerel, Haberler

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