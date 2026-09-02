Türkiye-Afrika Kültür İş Birliği Protokolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nin Afrika'nın kültürel mirasını yaşatırken Afrikalı kadınların emeğine değer kattığını belirtti.

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nin Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini kaydeden Duran, bu çalışmalara katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Protokol kapsamında medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak çalışmalar yürütüleceğini dile getiren Duran, Türkiye ile Afrika arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Duran, kültürel etkileşimi ve halklar arasındaki gönül bağlarını güçlendirecek iş birliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı