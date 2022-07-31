İlçe Tarım Müdürü'nün tayini çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlçe Tarım Müdürü'nün tayini çıktı

İlçe Tarım Müdürü'nün tayini çıktı

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde uzun yıllardır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan Coşkun Ulutaş'ın tayini çıktı.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uzun yıllardır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan Coşkun Ulutaş'ın tayini çıktı.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş'ın yeni görev yeri belli oldu. 8 yıl sonra tayini çıkan İlçe Müdürü Ulutaş sosyal medya hesabından yeni görev yerini; "Yeni işyerim, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ankara" olarak paylaştı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Hisarcık Çaycuma Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title