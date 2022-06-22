İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler

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İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Albay Muzaffer Jandarma Bilecik Yerel Haberler

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