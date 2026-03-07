Haberler

Bilecik'te ikiz kardeşler komşu köylere imam olarak atandı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde ikiz kardeşler Arif ve Akif Can, Tarpak ve Çayköy camilerine imam olarak atandı. İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, kardeşlerin yeni görevlerinde başarı diledi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde ikiz kardeşler komşu köylere imam olarak atandı.

İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Köyü Camii'ne imam olarak atanan Arif Can ile Çayköy Camii'ne imam olarak atanan ikiz kardeşi Akif Can, İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal tarafından makamda kabul edildi. Birbirine komşu köylerde görev yapacak olan ikiz kardeşlerin yeni görev yerlerinde vatandaşlara dini hizmet sunacağı öğrenildi.

Gerçekleşen kabulde İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, ikiz kardeşlerin aynı ilçede ve komşu köylerde görev yapacak olmasının anlamlı olduğunu belirterek yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, "Birbirine komşu köylerde hizmet verecek olan personellerimize vazifelerinde kolaylık ve başarı diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
