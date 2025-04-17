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İki Kadın, Düşen 1250 Doları Sahibine Teslim Ettiler

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 68 yaşındaki Kerim Caner, PTT şubesinde düşürdüğü 1250 doları iki kadın sayesinde geri aldı. Kadınlar, yerde buldukları parayı PTT çalışanlarına teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kadın, PTT şubesinde yerde buldukları bin 250 doları, memurların yardımıyla ulaştıkları sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirinkuyu Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki Kerim Caner, e-devlet şifresi almak için ilçedeki PTT şubesine gitti. İşlemlerini tamamlayarak şubeden ayrılan Caner, o esnada cebindeki bin 250 doları düşürdü. Kısa bir süre sonra aynı şubeye gelen 2 kadın, yerde buldukları parayı PTT veznesine teslim etti.

"Parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım"

Paranın sahibi güvenlik kamerasıyla tespit edildi. PTT Müdür Vekili Remzi Yiğıtbay, yaşlı adama ulaşarak parasını teslim etti. Parayı alan Caner, "Bu para, yıllardır yaptığım birikimdi. Allah razı olsun, parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım. PTT çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Kerim Caner'in parayı düşürme ve iki vatandaşın parayı fark edip yetkililere teslim etme anları ise şubenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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