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İkbal ve Ayşenur İçin Lokma Hayrı

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İstanbul'da katledilen genç kızlar İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in anısına Eskişehir'de lokma dağıtıldı. Hayırseverler, Reşadiye Camii'nde dualar ederek lokma döktürdü.

İstanbul'da katledilen genç kızlar İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil hayrına Eskişehir'de lokma dağıtıldı.

İstanbul'da 4 Ekim tarihinde İkbal Uzuner'in ve Ayşenur Halil'in, Semih Çelik tarafından öldürülmesi tüm Türkiye'de büyük etki oluşturmuştu. Canice işlenen cinayetlerin etkisinde kalan Eskişehirli bir hayırsever de bugün öğle namazının ardından lokma döktürdü. Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde öğle namazının ardından hayatını kaybeden İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil hayrına lokma dağıtıldı, dualar edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Reşadiye İstanbul

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