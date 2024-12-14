İhlas Vakfı Eski Trakya Bölge Sorumlusu Ahmet Özkan Vefat Etti

İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü Cüneyt Özkan'ın babası, İhlas Vakfı eski Trakya Bölge sorumlusu Ahmet Özkan vefat etti. Özkan'ın vefatı üzüntüye neden oldu.

Aydın'da uzun süre görev yapan ve İhlas Vakfı Trakya Bölge sorumluluğunu sürdürürken rahatsızlanan Ahmet Özkan (70) rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Tedavisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden Ahmet Özkan, gece hayatını kaybetti.

Ahmet Özkan'ın cenazesinin bugün ( 14 Aralık 2024 Cumartesi) öğle nemazını müteakip Aydın merkez Emir Sultan Camiinde kılınıp, Nazilli Evranlı mezarlığına defnedileceği belirtildi. - AYDIN