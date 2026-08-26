Haberler

Iğdır Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi: Sorun ve Talepler Dinlendi

Iğdır Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi: Sorun ve Talepler Dinlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, merkez mahalle, belde ve köy muhtarlarıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Muhtarlar, yerleşim yerlerindeki sorun, ihtiyaç ve çözüm bekleyen taleplerini Vali'ye iletti. Taşolar, talepleri not alarak ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini belirtti; toplantıya kurum yetkilileri de katıldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, merkez mahalle, belde ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek yerleşim yerlerinin sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Iğdır Kültür merkezinde merkez mahalle, belde ve köy muhtarları ile bir araya gelen Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, yerleşim yerlerinin sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Toplantıda muhtarlar söz alarak mahalle ve köylerinde yaşanan sorunları, ihtiyaçları ve çözüm bekleyen talepleri Vali Taşolar'a iletti. Muhtarların aktardığı hususları tek tek not alan Vali Taşolar, iletilen taleplerin ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini belirtti. Toplantıda ilgili kurumların yetkilileri de hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Atın kuyruğunu bağlamak' ne anlama geliyor! İşte Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak

İstanbul için gün verildi! Her şey bir anda tersine dönecek
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı

Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı! Patlayıcı, el bombası...
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı

Beşiktaş taraftarını üzen gelişme!
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Ölümle burun buruna geldi! Polis böyle kurtardı