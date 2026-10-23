Iğdır Hudut Komiserliği heyeti, sınır güvenliği için Maku'da İran heyetiyle görüştü

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Türkiye ve İran heyetleri, sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Maku'da bir araya geldi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran İslam Cumhuriyeti Maku Hudut Komiserliği heyeti, İran'ın Maku kentinde düzenlenen Mutat Toplantı'da bir araya geldi. 1937 tarihli Tahran Anlaşması gereğince gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile İran arasındaki sınır güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı