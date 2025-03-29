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Iğdır'da Silahlı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

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Iğdır'da bir galericiler sitesinde meydana gelen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

Iğdır'da silahlı saldırı anı kamerada

IĞDIR - Iğdır'da galericiler sitesinde kurşunlama olayına karışan şahıslar yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Iğdır'da meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırı ile ilgili titiz saha ile kamera çalışmaları yapan ekipler şüphelilere ulaştı. Olayla ilgili olarak, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda şüpheli M.K., Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Şahıs jandarma ile kurulan koordinasyon ile gözaltına alındı. Diğer şüpheli M.S.Y., Sakarya'nın Hendek ilçesinde tespit edilerek, Sakarya Jandarma ekiplerine teslim edildi. Her iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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