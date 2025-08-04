Iğdır'da Sıcak Hava Çocukları Tehlikeli Süs Havuzuna Sürüklüyor

Iğdır'da Sıcak Hava Çocukları Tehlikeli Süs Havuzuna Sürüklüyor
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Iğdır'da hava sıcaklığının 40 derece olmasıyla çocuklar, elektrik kablolarının bulunduğu tehlikeli süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Uyarılara rağmen havuza atlayan çocuklar, deniz alternatifinin olmamasından şikayet ettiler.

Iğdır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeyi hiçe sayarak Şube Sokak'ta bulunan süs havuzuna girdi. Derinliği yaklaşık 30 santimetre olan ve içerisinde elektrik kablolarının bulunduğu süs havuzu, çocuklar için ciddi riskler taşımasına rağmen yoğun ilgi gördü. Uyarı levhalarına ve yasağa rağmen balıklama suya atlayan çocuklar, sıcak havanın etkisinden bir nebze olsun kurtulmaya çalıştı. Süs havuzuna giren çocuklar; "Hava çok sıcak geldik burada suya girdik. Deniz yok havuz 250 TL ona da paramız yok dedi" dedi. Havuzdan çıkan çocuklar havuz yanında güneşlenmeyi de ihmal etmediler. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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