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Iğdır'da Sel Felaketi: Ulaşım ve Hayat Olumsuz Etkilendi

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Iğdır'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel, köylerde ve şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksaklıklara neden olan sel suları, hayvan barınaklarını ve evleri su baskınları ile etkiledi.

Iğdır'da sel hayatı olumsuz etkiledi

IĞDIR - Iğdır'da sağanak yağış sonrası etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi

Iğdır'da bugün öğlen sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, Aralık ilçesine bağlı köylerde sele neden oldu. Yağışla birlikte oluşan sel suları, Nahçıvan- Iğdır karayolunda kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara yol açtı. Etkili olan sel nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı köylerde hayvan barınakları ve evlerde su baskınları yaşandı. Yaşanan olumsuzluk üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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