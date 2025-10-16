Iğdır'da Kaybolan 80 Yaşındaki Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

(IĞDIR) - Iğdır'ın Küllük köyünde 6 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Küllük Köyü'nde, 10 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'ten haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirince bölgede geniş çaplı bir arama başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (AKUB), komando timleri, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları katılıyor.

Arama faaliyetlerine ayrıca iz takip köpeği ile iki insansız hava aracı (drone) da destek veriyor. Ekipler, köy çevresindeki dere yatakları, ormanlık alanlar, taşlık bölgeler ve arazide yer alan su kanalları ile tarlalarda yoğun arama yapıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar, gece geç saatlere kadar sürüyor. Köyün çevresi ve kırsal alan dronlarla havadan taranırken, karadan yürüyen ekipler metre metre araziyi tarıyor. Arama çalışmalarına köy halkı ve gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. Özellikle Menteş'in öğrencileri olduğu öğrenilen bazı köylülerin, eski öğretmenlerini bulmak için gönüllü olarak ekiplere katıldığı belirtildi.

İslam Menteş'in oğlu Ahmet Menteş, yaptığı açıklamada,"Babamız yaklaşık 40 yıl öğretmenlik yaptı, birçok öğrencisi var. Hafif derecede Alzheimer hastasıydı. Sabah biraz yürüyüş yapmak için evden çıkmış, bir daha geri dönmedi. Günlerdir her yeri tarıyoruz, tek isteğimiz sağ salim bulunması" dedi.