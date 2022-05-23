Iğdır'da Kadın Cinayeti - Haberler

IĞDIR'DA KADIN CİNAYETİ

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Pınar Kızıl, dün gece Mahsun Abakay tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mahsun Abakay isimli şahıs Pınar Kızıl'ı ateş ederek yaraladı. Kadın, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pınar Kızıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mahsun Abakay polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan 4 kişi daha gözaltına alındı.