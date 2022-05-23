Iğdır'da Kadın Cinayeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da Kadın Cinayeti

ANKA - Serdar Ünsal - Yerel
 - Güncelleme:
Iğdır'da Kadın Cinayeti

Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Pınar Kızıl, dün gece Mahsun Abakay tarafından öldürüldü.

IĞDIR'DA KADIN CİNAYETİ

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Pınar Kızıl, dün gece Mahsun Abakay tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mahsun Abakay isimli şahıs Pınar Kızıl'ı ateş ederek yaraladı. Kadın, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Pınar Kızıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Mahsun Abakay polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan 4 kişi daha gözaltına alındı.

ANKA / Serdar Ünsal - Yerel

Iğdır, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title