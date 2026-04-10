Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde hazırlanan dosyada, ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı uyrukluların sahte belgelerle Dilucu Sınır Hattı üzerinden giriş-çıkışlarının sağlandığı, 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 yabancı uyruklu şahıs, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs ve sahte Azerbaycan kimlikleri ile mühürlü belgelerle yakalanan 8 şahsın tespit edildiği ortaya çıktı. Soruşturma ve baskınlarda toplam 12 şüpheli yakalanırken bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

Dosya kapsamında adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılıktan, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA